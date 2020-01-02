Галактионов: без лимита о многих молодых игроках могли бы не узнать

«Бейцзин Гуоань» не будет выкупать Фернандо. Он может вернуться в «Спартак» (Transfermarkt.ru)

Полузащитник Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в «Бейцзин Гуоань», сообщает портал Transfermarkt. По информации источника, китайский клуб не будет выкупать игрока за 9,6 миллиона евро.