Галактионов: Чалов, Шапи, Умяров… Без лимита вы бы о них и не узнали

Молодежная сборная России по футболу (возраст игроков до 21 года) к концу календарного года возглавила пятую отборочную группу квалификации ЕВРО-2021, опережая команды Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии.