В сборной России опять куча игроков из СКА и ЦСКА. Но этот состав вам точно понравится

С 6 по 9 февраля состоится третий этап Евротура. Два матча сборная России проведет в Стокгольме, а c финнами сразится в вынесенной встрече в Хельсинки.