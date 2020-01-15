Куклина пожаловалась на оскорбления от болельщиков в соцсетях

Российская биатлонистка Лариса Куклина пожаловалась на оскорбления со стороны болельщиков, которые она получила в социальных сетях после неудачного выступления на этапе Кубка мира в Оберхофе.