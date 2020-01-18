«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре АПЛ

Подопечные Юргена Клоппа начали игру на высокой скорости, проводя одну атаку за другой. Уже на 14-й минуте Ван Дейк точным ударом головой замкнул подачу с углового от Александра-Арнольда.