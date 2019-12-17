Малком показал видео своих голов на тренировке «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Малком выложил в свой официальный инстаграм видео своих голов с двусторонней игры во время тренировки питерского клуба. Посмотреть эту публикацию в Instagram TBT DA SAUDADE