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Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Как голосовал Валерий Газзаев при определении лучшего игрока РоссииСегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?рекламаКХЛ. Форвард «Ак Барса» Ткачев обменян в «Локомотив»Клубы КХЛ «Ак Барс» и «Локомотив» совершили обмен. В Ярославль отправился нападающий Владимир Ткачев, тогда как в обратном направлении последовали защитники Николай Аверин и нападающий Степан Санников.