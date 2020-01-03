Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

Экс-нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук продолжит свою карьеру в Национальной хоккейной лиге. Он сумел договориться о контракте с канадским клубом "Монреаль Канадиенс".