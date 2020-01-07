Воронков – о финале МЧМ: «По игре мы были намного лучше канадцев»

Хоккеист «Ак Барса» и молодёжной сборной России Дмитрий Воронков в интервью «Ак Барс ТВ» прокомментировал своё выступление на молодёжном чемпионате мира в Чехии.