Мага Исмаилов и Александр Емельяненко планируют бой

Всё началось с того, что Емельяненко в одном из интервью назвал Магомеда Исмаилова слабым бойцом. На что Мага пообещал победить Александра во всех аспектах в клетке – как в стойке, так и в борьбе.