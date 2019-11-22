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С трибун то и дело раздавались оскорбительные речевки в его адрес.🇧🇪🇷🇺 Россия сыграет с Бельгией в группе на Евро-2020Определился второй соперник сборной России по групповому этапу Евро-2020. Команда Станислава Черчесова встретится со сборной Бельгией, с которой играла в квалификации.Жозе Моуриньо назначен главным тренером «Тоттенхэма»Португальский специалист Жозе Моуриньо, бывший главный тренер футбольных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Челси», возглавил лондонский «Тоттенхэм», сообщает Би-би-си в среду, 20 ноября.Рублев вывел вперед сборную России в противостоянии с Испанией на Кубке ДэвисаРоссийский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута на Кубке Дэвиса. Россиянин уступил сопернику в первом сете, затем обыграл Баутиста-Агута во втором.Канадец вырубил Кучерова и нанес ему серьезную травмуНападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса". 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Записи матчейАризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:20Чикаго – Баффало Яндекс.Эфир 02:53:00Вегас – Калгари Яндекс.Эфир 02:42:13Сан-Хосе — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:13Ванкувер — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:58Нэшвилл — Чикаго Яндекс.Эфир 02:38:08НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Торонто Яндекс.Эфир 02:46:20Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 03:11:00НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:44:25Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:54:20Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:50:03Бостон – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:23Лос-Анджелес — Вегас Яндекс.Эфир 02:42:15Тампа-Бэй — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:23Эдмонтон — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:20Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:05Миннесота — Каролина Яндекс.Эфир 02:31:40Оттава – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:15Торонто – Бостон Яндекс.Эфир 02:44:50Нью-Джерси – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:23Вашингтон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:56:01Коламбус – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:30Лос-Анджелес – Детройт Яндекс.Эфир 02:39:50Ванкувер – Даллас Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс Яндекс.Эфир 02:46:00Эдмонтон – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:40Миннесота – Аризона Яндекс.Эфир 02:56:50Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида – Виннипег Яндекс.Эфир 02:51:30Баффало – Каролина Яндекс.Эфир 02:46:16Вегас – Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:10Калгари – Даллас Яндекс.Эфир 02:58:15Филадельфия – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:31:00Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Яндекс.Эфир 02:39:00Нью-Джерси – Оттава Яндекс.Эфир Казахстан и Шотландия назвали стартовые составы на последний матч в отборе на Евро-2020Cборная Казахстана назвала стартовый состав на гостевой матч с Шотландией в отборочном цикле Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.реклама