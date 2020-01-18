«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ

Васильев о выступлении россиян в мужской эстафете: «Сетовать на лыжи не стоит. Не нужно петь песни о горькой судьбинушке»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где сборная России заняла 4-е место.