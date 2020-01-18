«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Уотфорд» в матче АПЛЕлена Вяльбе: «В целом мужчины хорошо выступили. Женщины – мы понимаем, что они пока что слабенькие»МОК и МПК присоединились к процессу между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороныФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020. А.С. Дитц, Дед Морозов, Ведьмак и Грецкий с драниками. Все о Мастер-шоуБританцы снова отказываются выдавать допинг-пробы Фара. «А что, так можно было?»«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Уотфорд» в матче АПЛФутболисты «Тоттенхэма» разошлись миром в гостевом поединке 23-го тура АПЛ против «Уотфорда» – 0:0. При этом хозяева поля могли забить с пенальти, однако, Трой Дини не сумел переиграть вратаря «Тоттенхэма» Пауло Гассанигу.рекламаОвечкин пополнил топ-10 снайперов в истории НХЛСписок десяти лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пополнился именем нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, об этом стало известно 18 января, после очередного гола форварда.Макгрегору пророчат поражение в возможном реванше с МэйуэзеромТелохранитель легендарного боксера Флойда Мэйуэзера Рэй Садеги не уверен, что Конор Макгрегор сможет справиться с его товарищем в случае реванша.Гол Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Вегас»Илья Ковальчук стал одним из лучших в победном матче «Монреаль Канадиенс» против «Вегас Голден Найтс».Франция выиграла биатлонную эстафету в РупольдингеРоссийскую мужскую команду в эстафете представляли: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов.Сборная России по хоккею разгромила Канаду в стартовом матче юношеской Олимпиады(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Сборная России U16 разгромила канадцев в стартовом матче хоккейного турнира на III Зимних юношеских Олимпийских играх, которые стартовали в швейцарской Лозанне.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаРоссияне сохранили лидерство в медальном зачете юношеской Олимпиады17 января российские спортсмены завоевали две бронзовые награды по итогам восьмого дня юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Норицын — о Мироновой: Света изменилась, но на неё давит критикаСтарший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал выступлении Светланы Мироновой на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.реклама