«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ

Футболисты «Тоттенхэма» разошлись миром в гостевом поединке 23-го тура АПЛ против «Уотфорда» – 0:0. При этом хозяева поля могли забить с пенальти, однако, Трой Дини не сумел переиграть вратаря «Тоттенхэма» Пауло Гассанигу.