Шарапова вылетела в первом круге Australian Open и выпала из топ-350 рейтинга

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова вылетела в первом круге Australian Open 2020. Ныне 145-я ракетка мира попала в основную сетку по wild card, но не смогла выйти во второй круг.