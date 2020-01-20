Генсек РФС: УЕФА предварительно разрешил проводить матчи Кубка России в даты игр еврокубков

«Этот турнир – инструмент, за счет которого можно увеличить количество игр и повысить интерес к футболу в регионах. Тем более это важный трофей с исторической точки зрения.