Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем

Иван Игнатьев: В последнее время в «Краснодаре» ощущал дискомфорт

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб. Ранее нападающий выступал за «Краснодар». «Этот трансфер мы начали обговаривать не так давно, все произошло быстро.