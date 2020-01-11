ЦСКА взял на сборы в Испанию 25 человек

«Зенит» опять вошел в топ-30 клубов Европы по доходам

«Зенит» стал единственным российским клубом, который вошел в топ-30 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19. Об этом сообщает известная аудиторская компания Deloitte, опубликовавшая финансовый отчет.