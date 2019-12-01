Александр Медведев прокомментировал акцию болельщиков «Зенита»

Гендиректор петербургского футбольного клуба "Зенит " Александр Медведев планирует встретиться с болельщиками сине-бело-голубых и обсудить их акцию, в рамках которой часть фанатов 6 декабря покинула трибуны "Газпром Арены " во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России против московского "Динамо ".