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Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ котируется ниже чемпионатов Эквадора и Кипра

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг национальных чемпионатов. Впервые с 2009 года первое место в списке занимает не испанская Ла Лига.

Лондон не вовремя вляпался в допинг-скандал – британского спортсмена отчаянно скрывают от сдачи проб

Россия имеет полное и обоснованное право критиковать Соединенное Королевство, где отказались передавать Всемирному антидопинговому агентству анализы британского легкоатлета и четырехкратного олимпийского чемпиона Мохаммеда Муктара Джамы Фары.
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