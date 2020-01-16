Хоккейная «Сибирь» в Хабаровске по буллитам одолела аутсайдера чемпионата

Встреча между «Сибирью» и «Амуром» не выявила победителя ни в основное время, ни в овертайме. Сибиряки открыли счёт в первом тайме усилиями Романцева.