НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемФорвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»Евгений Гинер: «С помощью ВЭБ мы построим суперклуб, о котором говорил Игорь Шувалов»Шлеменко: в UFC несложно попасть, нужно просто быть им выгоднымРоссийские спортсмены устроили скандал на ЧМ из-за кошмарной организацииХоккей. Олимпийская сборная России обыграла СловакиюФорвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго». Как сообщает источник, сильнейший клуб Южной Америки может арендовать игрока у «красно-белых».рекламаСборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого каналаСборная России по хоккею обыграла по буллитам команду Чехии (4:3б) во втором туре Кубка Первого канала. Россияне ударно провели первый период встречи.Логинов завоевал серебро в пасьюте, уступив лишь Йоханнесу БеНорвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене.Загитова остается в сборной России по фигурному катаниюОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.Дубль Салаха обеспечил «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»Матчем в Ливерпуле между местной одноименной командой и "Уотфордом" стартовал 17-й тур чемпионата Англии по футболу.Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Ретивых — пятыйНорвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Он обогнал в финишном створе француза Люка Шанава на 0,05 секунды.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед1 : 0Астон ВиллаИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииЧелси0 : 0БорнмутИдёт 2-й таймЕще 3Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2БарселонаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)Идёт 2-й таймЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаФуркад ответил на обвинение партнёра в неспортивном поведенииПятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не стал развивать тему возможного конфликта с партнёром по сборной Франции Кентеном Фийоном Майе, который обвинил его в неспортивном поведении.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир