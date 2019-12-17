Виталий Норицын: «У Юрловой-Перхт слабинка была метров шестьсот, а дальше она держала скорость»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал итог эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене.