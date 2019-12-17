НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемФорвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорацииНаши девушки - лидеры эстафеты Хохфильцена. Остался один этап. Прямая трансляцияСборная России снялась с чемпионата мира по киберспортуБой Пётр Ян — Юрайя Фейбер, UFC 245, 14 декабря 2019 годаФорвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго». Как сообщает источник, сильнейший клуб Южной Америки может арендовать игрока у «красно-белых».рекламаЗагитова остается в сборной России по фигурному катаниюОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.Игрок СКА помог Финляндии одержать победу над ШвециейСборная Финляндии встретилась со сборной Швеции в рамках второго матча на российском этапе Евротура.Президент ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцевНо самое ключевое в этой истории, что 12 месяцев из 15 — условные.UFC 245: Усман, Холлоуэй и Нуньес защищают чемпионские титулы. Онлайн-трансляция турнираНачало в 05:00 по московскому времени. В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет UFC 245 – последний номерной турнир в этом году.Сочнейшие моменты мужского спринта, который стал бронзовым для ЛогиноваЙоханнес Бё, Симон Дестье и Александр Логинов заняли пьедестал.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —УотфордНачало в 07:30Чемпионат АнглииЛестер— : —Норвич СитиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииГранада— : —ЛевантеНачало в 07:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —БарселонаНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБавария— : —ВердерНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —Унион (Берлин)Начало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛеччеНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаUFC анонсировал бой Хабиба и ФергюсонаАмериканская бойцовская организация UFC анонсировала бой действующего чемпиона промоушена в легокм весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Швейцария разгромила олимпийскую сборную РоссииОлимпийская сборная России с крупным счетом уступила Швейцарии на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge.рекламаНеделя с Дмитрием ИвановымПять главных событий минувшей недели по версии экс-генерального директора «Динамо» Дмитрий Иванов.