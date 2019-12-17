UFC 245: Усман, Холлоуэй и Нуньес защищают чемпионские титулы. Онлайн-трансляция турнира

Начало в 05:00 по московскому времени. В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет UFC 245 – последний номерной турнир в этом году.