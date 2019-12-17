Светлана Миронова: «На финише было тяжело, посмотрела на результат и не испытывала никаких эмоций на тот момент»

Россиянка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.