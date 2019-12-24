Рамзан Кадыров: «Не сомневаюсь, что выиграю у Александра Емельяненко»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал уверенность в победе в бою против бойца ММА Александра Емельяненко. «Раз пошла такая мода в спорте: все кому не лень вызывают Сашу на бой, я тоже решил вызвать.