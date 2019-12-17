На Кубке мира в Давосе стартовала женская лыжная гонка на 10 км

Третий этап Кубка мира по лыжам в Давосе (Швейцария) продолжается женской гонкой свободным стилем с раздельного старта на 10 км. Спортсменки начали соревнования в 12:45 по московскому времени.