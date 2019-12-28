«Коньки так просто не ломаются». Бутырская назвала загадочной историей проблемы Медведевой на ЧР

Чемпионка мира и Европы Мария Бутырская прокомментировала ситуацию с Евгений Медведевой, которая была вынуждена сняться с чемпионата России из-за проблем с коньками.