Биатлонистка Ульяна Кайшева стала чемпионкой России в индивидуальной гонке на 15 километров

В Ижевске сегодня стартовали всероссийские соревнования «Ижевская винтовка», которые проводятся уже в 50-й раз. Ульяна Кайшева стала первой на индивидуальной гонке «Ижевской винтовки».