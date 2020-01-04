Россия уже заплатила WADA $946,7 тысяч и должна заплатить еще более $1 млн

В 2020 году сумма обязательного взноса России во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) составит более 1 миллиона долларов, а если быть совсем точными, 1 миллион 15 тысяч 977 долларов.