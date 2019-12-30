Команда Даниила Квята «Торо Россо» сменит название на «Альфа Таури»

Хотели, чтобы Квят выступал за «Альфу»? Ну, вот в 2020-м и выступит. Накануне пришло официальное подтверждение о грядущем переименовании младшей команды «Ред Булл».