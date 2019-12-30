Глава ВАДА: мы показали готовность бороться с беспрецедентным жульничеством со стороны РФ

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Ридди обратился к акционерам организации и подвёл итоги своей работы на данном посту. В январе Ридди сложит полномочия.