Хонда вслед за Слуцким ушел из «Витесса»

Пресс-служба "Витесса" сообщает, что полузащитник Кейсуке Хонда досрочно разорвал контракт с нидерландским клубом.Футболист записал видео, в котором попрощался с болельщиками.Good luck @kskgroup2017! https://t.co/Xm8lWnOk7l— Vitesse (@MijnVitesse) December 23, 2019Напомним, что недавно "Витесс" покинул главный тренер Леонид Слуцкий, который и пригласил Хонду в команду.