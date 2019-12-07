Российские спортсмены могут поехать на ОИ-2020 в составе команды ОКР

Российские атлеты в соответствии с олимпийской хартией смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР), сообщил его президент Станислав Поздняков.