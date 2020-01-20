НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАйртон прокомментировал слухи об уходе из «Спартака»Свищев предположил, что в Британии допинг поощряется на государственном уровне«Лизетт Туктамышевуа?» Известный канадский журналист предложил натурализовать русскую чемпионку мираБалюкина завоевала бронзовую медаль юношеских Игр«У Горячкиной были все шансы победить». Эксперт — о поражении россиянки в девятой партииАйртон прокомментировал слухи об уходе из «Спартака»Sport.ru/Футбол. Защитник "Спартака" Айртон прокомментировал информацию об интересе к нему бразильского "Сантоса".рекламаКрупнейший выигрыш и проигрыш назвали букмекеры за бой Макгрегора с СерронеБукмекеры назвали самый крупный выигрыш и проигрыш по ставкам на исход боя Макгрегора с Серроне. Сражение закончилось через 40 секунд после начала победой ирландца — он отправил противника в нокаут.Овечкин прокомментировал попадание в ТОП-10 снайперов в истории НХЛРоссийский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что появление его фамилии в десятке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — это особенный момент для него, об этом сообщила пресс-служба НХЛ.Рейньер подписал контракт с «Реал Мадрид»Вчера футболист стал совершеннолетним, что позволит легально оформить трансфер. По информации СМИ, «Реал» заплатит за Рейньера 30 миллионов евро, а полузащитник подпишет контракт на 6,5 года.Суперматч русского юниора против Дании на Олимпиаде! Покер и шесть очковСборная России (игроки не старше 16 лет) во втором матче юношеских Олимпийских игр-2020 разгромила Данию со счетом 9:0. Новый русский суперталант не пощадил Данию на Олимпиаде.Лукас Айртон: «Решение „Спартака“ уважаю и принимаю»Защитник «Спартака» Лукас Айртон поделился мнением о решении московского клуба не отпускать его в сборную Бразилии (U-23) на квалификационный турнир на Олимпиаду-2020, который стартовал в Колумбии.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта1 : 2СПАЛИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииРизеспор2 : 0ГенчлербирлигиЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив0 : 3МонакоИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииВест Бромвич0 : 1Сток СитиИдёт 2-й таймВесь футболрекламаКто может отобрать у наших медали ЧЕ: Пападакисы, Эймос и итальянцы22 января в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Сегодня в чешском Нове-Место в рамках этапа Кубка Мира пройдут мужская и женская гонки преследованияЛидер общего зачета Кубка Мира Александр Большунов уйдет на дистанцию первым в соответствии с итогами гонки с раздельным стартом, которую он выиграл.рекламаАдвокат Мамаева подал кассационные жалобы на решение судаИгорь Бушманов, адвокат футболиста «Ростова» Павла Мамаева, подтвердил РБК подачу кассационной жалобы на приговор Мосгорсуда.Шоу – в основе на матч против Ливерпуля, Рашфорд остался вне заявкиСтали известны стартовые составы команд на матч 23 тура АПЛ между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед.