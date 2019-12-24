Милнер о лидерстве «Ливерпуля» с 13-очковым отрывом: «Мы еще даже не на полпути. Многое может измениться»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после разгрома «Лестера» (4:0) прокомментировал лидерство в АПЛ с 13-очковым отрывом. «Мы еще даже не прошли полпути («Ливерпуль» провел 18 матчей – прим.