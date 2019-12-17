Вирер победила в девятый раз в карьере, у Мироновой – первый подиум

Сегодня итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Для нее эта победа стала девятой в карьере и 30-м подиумом (9-11-10).