Кононов объяснил свое отсутствие на последней пресс-конференции в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о том, почему он не пришел на пресс-конференцию после игры с «Оренбургом» (1:2), которая стала последней для специалиста во главе красно-белых.