Владимир Тарасенко смотрел финал МЧМ без звука, пока не увидел себя на льду

Владимир Тарасенко, форфард «Сент-Луис Блюз», думал, что смотрит финал Молодежного чемпионата по хоккею на «Матч ТВ», пока не увидел себя на льду. Об этом рассказала супруга хоккеиста.