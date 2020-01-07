Форвард молодежки разбил «камеру TSN» в эфире «Ак Барс-ТВ». Из-за нее канадцам не дали удаление в финале МЧМ

Нападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России Дмитрий Воронков перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:0) в студии клубного телевидения разбил молотком камеру с надписью «TSN».