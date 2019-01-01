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Он пригласил его провести бой по правилам ММА.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду2 : 3ДенизлиспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор2 : 1Газиантеп ББЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор3 : 2МанисаЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаСемак: «Кокорин тренируется с момента возвращения, он не получает денег до зимней паузы»Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что нападающий Александр Кокорин до зимней паузы в чемпионате России не получает деньги от клуба.НХЛ. Записи матчейКалгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Уткин: Артем Дзюба уже давно не человекФутбольный блогер Василий Уткин поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе. По словам Уткина, эта история очень хорошо показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек.рекламаЭнтони Джошуа: «Как только прозвучит стартовый гонг, я снесу Руису башку»Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) рассказал о своем настрое на реванш с Энди Руисом-младшим (33-1-0, 22 KO). «Я соскучился по своим поясам, я уже давно не держал их в руках.