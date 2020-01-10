Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 11.01.2020. Где смотреть трансляцию онлайн

В субботу, 11 января, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) состоятся спринты свободным стилем. На старт выйдут и мужчины, и женщины. Начало спринтов запланировано на 13:00 мск.