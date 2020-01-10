НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемХави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»Эдуард Николаев: «Ты не чемпион, если не сломался в пустыне и не сделал все сам своими руками»Спарринг-партнер Макгрегора описал бегство Нурмагомедова«Фейеноорд» — интересный вариант для Кокорина. Но последнее слово за «Зенитом»Хореограф группы Тутберидзе: Туктамышева перешла грань пошлостиХави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»Бывший футболист "Барселоны" Хави может сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера каталонской команды, сообщает радиостанция Rac1.рекламаЛогинов первым из россиян начнет спринтерскую гонку в ОберхофеСтали известны стартовые номера биатлонистов на спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Первым из россиян гонку начнет Александр Логинов под 11-м номером.Панарин побил рекорд Гретцки«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. В составе хозяев площадки Артемий Панарин записал на свое имя гол и две результативные передачи.Арендованный ЦСКА форвард Лукас Сантос вернулся в БразилиюОфициальный твиттер московского ЦСКА сообщает об окончании договора аренды с нападающим «Васко да Гамы» Лукасом Сантосом. Футболист вернулся в расположение бразильского клуба.«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании«Атлетико» обыграл «Барселону» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. В начале второго тайма Коке точно пробил в угол ворот каталонцев после паса Анхеля Корреа.Теннисист Медведев атаковал судью на турниреРИА Новости/ Алексей Филиппов Россиянин Даниил Медведев снова не смог сдержать эмоции, он атаковал судью во время теннисного турнира ATP Cup в Австралии.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Вест ХэмНачало в 15:00Чемпионат ФранцииРенн— : —МарсельНачало в 14:45Чемпионат ПортугалииСанта-Клара— : —Риу АвеНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииБенфика— : —АвешНачало в 14:00Чемпионат ПортугалииМорейренсе— : —ПортуНачало в 16:15Весь футболрекламаЗаварухин: «Сибирь» была в долгу перед болельщиками, сегодня сыграли через не могуГлавный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (2:1). «Мы тяжело входили в игру.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир