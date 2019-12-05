ЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

Организаторы турнира в Риге, где упала гимнастка из РФ, скрывают улики

Латвийские организаторы турнира по воздушной гимнастике, во время которого российская спортсменка сорвалась с восьмиметровой высоты, сейчас пытаются скрыть улики своей халатности.