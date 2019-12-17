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Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.