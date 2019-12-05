НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемCAS сократил трансферный бан «Челси»Родченков из США полгода менял данные московской лаборатории - экспертыКремль не считает ситуацию с футбольными фанатами чрезвычайнойГандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Швеция (прямая видеотрансляция)Рой Джонс назвал трёх величайших боксёров современностиCAS сократил трансферный бан «Челси»Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте CAS.рекламаФанаты «Спартака» призвали уходить с матчей 19-го тура РПЛСпартаковское фанатское объединение «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть матчи 19-го тура российской премьер-лиги на 30-й минуте.В Британии призвали отстранить всех российских спортсменовКомиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить всех российских спортсменов от соревнований.Эдгард Запашный: Ввел бы ОМОН и «покрошил» болельщиков, ругающихся матомИзвестный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, чтобы сделал с болельщиками, которые ругаются матом на стадионах и оскорбляют футболистов.«Ракета!» Фигуристка Трусова поразила фанатов видео с новым четверным прыжкомПоклонники поражаются с какой легкостью 15-летняя спортсменка исполняет сложнейшие трюки. Фигуристка Александра Трусова исполнила новый четверной прыжок.Зенит - Динамо: прогноз на матч РПЛ (6 декабря)«Зенит» имеет комфортный отрыв от преследователей в РПЛ (8 очков), поэтому в домашней игре с «Динамо» может сыграть более раскрепощенно.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЗенит— : —ДинамоНачало в 11:30Чемпионат РоссииАрсенал (Тула)— : —ЛокомотивНачало в 11:30Чемпионат ИспанииВильярреал— : —АтлетикоНачало в 15:00Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —ГертаНачало в 14:30Чемпионат ИталииИнтер— : —РомаНачало в 14:45Весь футболрекламаАгент Слуцкого назвал причину срыва переговоров с греческим АЕКАгент российского тренера Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле рассказал об интересе к специалисту со стороны АЕК. — Да, это правда, что АЕК был заинтересован в Леониде.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Ибрагимович: ждал 4 года, чтобы отправить Матерацци в больницуЭкс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своих непростых взаимоотношениях с бывшим защитником «Интера» Марко Матерацци. «Я играл в «Ювентусе», и мы встречались с «Интером».рекламаКак Овечкин и Оши настраиваются на матч. Вы должны это увидетьОфициальный Twitter НХЛ опубликовал видео из туннеля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Вашингтоном».Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»«Нью-Йорк Рейнджерс» добились победы в выездном матче против «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает Prosports.kz.