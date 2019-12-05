Ибрагимович: ждал 4 года, чтобы отправить Матерацци в больницу

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своих непростых взаимоотношениях с бывшим защитником «Интера» Марко Матерацци. «Я играл в «Ювентусе», и мы встречались с «Интером».