Впервые за 15 лет в топ-20 будет три теннисиста из России

Чемпион турнира в Дохе Андрей Рублев в понедельник станет 19-й ракеткой мира. Таким образом, в топ-20 теперь будет три игрока из России: Даниил Медведев (4), Карен Хачанов (16) и Рублев.