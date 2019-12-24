НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководстваПусть ставит свечку за упокой: Александр Емельяненко дал совет назвавшему его мертвым брату Федору — Daily StormЛафренье: у России каждый год хорошая команда, Канаде надо быть готовой к матчуПоздняков не исключает, что CAS не примет решение по апелляции России до ОИ-2020Букмекеры: Медведева не победит в чемпионате России по фигурному катанию«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководстваБывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.реклама«Ливерпуль» в гостях разгромил «Лестер»«Лестер Сити» на своем поле принимал «Ливерпуль» в матче 19-го тура чемпионата Англии.Ярославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.«Думаю, с Рамзаном будет интереснее, чем с Кокляевым»: Емельяненко о готовящемся бое с КадыровымГлава Чеченской Республики 22 декабря вызвал бойца ММА на поединок — и тот согласился.Бакаев объяснил, почему осенью у «Спартака» начались проблемы с КононовымПолузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о начале текущего сезона в интервью с "Чемпионат.com".Слепов взял золото спринта на «Ижевской винтовке», Цветков — 17-йПредставитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов выиграл спринт в рамках всероссийских соревнований «Ижевская винтовка».ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси0 : 2СаутгемптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЧемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед2 : 2Милтон Кейнс ДонсЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаЗагитова в сказочном мире. Она продолжает готовиться к шоу НавкиОлимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Фигуристка готовится к участию в ледовом шоу «Спящая красавица», в котором исполнит главную роль.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир ЦСКА «Милан» — 78:75, 26 декабря, обзор матча ЕвролигиИтальянец из ЦСКА «расстрелял» кольцо «Милана», а Джеймс, которого Мессина выгнал с формулировкой «единоличник», раздал 11 передач Вокруг матча ЦСКА — «Милан» было столько шума, что о самой игре, кажется, рядовые болельщики могли и позабыть.рекламаПутин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площадиРИА Новости. Президент Владимир Путин принимает участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который начался в среду вечером на катке на Красной площади.