ЦСКА «Милан» — 78:75, 26 декабря, обзор матча Евролиги

Итальянец из ЦСКА «расстрелял» кольцо «Милана», а Джеймс, которого Мессина выгнал с формулировкой «единоличник», раздал 11 передач Вокруг матча ЦСКА — «Милан» было столько шума, что о самой игре, кажется, рядовые болельщики могли и позабыть.