«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства

Какие трансферы могут произойти в КХЛ в сезоне-2019/20

Кручинин может покинуть «Трактор», а Пулккинена ждут в «Авангарде» и московском «Динамо». 27 декабря — последний день дозаявочной кампании в КХЛ, после чего сделки будут запрещены.