Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду. По сумме двух программ спортсмены набрали 220,42 балла.