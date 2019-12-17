«Незыгарь»: помощник президента Иванов курировал передачу ЦСКА в собственность ВЭБа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку игроку «Альбасете» Роману Зозуле в связи с антинацистскими высказываниями фанатов в его адрес в матче 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании по футболу против «Райо Вальекано».